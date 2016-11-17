Михаил Фисенко: "Адмирал" - не СКА, забивает не так много"

Нападающий "Адмирала" Михаил Фисенко после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (0:2) отметил, что соперник всегда играет по одной и той же схеме, от которой старается не отходить. По словам россиянина, дальневосточники постараются отобрать очки у принципиального соперника в предстоящих матчах.

– Мы – не СКА, забиваем не так много, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Фисенко. - У нас больше хоккей строится от обороны. "Сибирь" давно играет по одной системе, от которой старается не отходить. Это приносит команде результат. С ними очень тяжело играть. Соперник – очень вязкий и цепкий, старается играть в быстрый хоккей. Матчи с ними всегда получаются принципиальными. Мы играем в одной конференции, поэтому в будущих встречах постараемся отобрать у сибиряков очки.