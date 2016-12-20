Метсола и Зогорна не покинут "Амур" до дедлайна по переходам

Игроки "Амура" Юха Метсола и Томаш Зогорна не покинут команду до окончания дедлайна по переходам, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу хабаровского клуба. Запрет на переходы игроков в КХЛ вступает в силу после 25 декабря.

Финский голкипер Метсола в текущем сезоне провел в составе "Амура" 38 матчей, отразив 92,7% бросков при коэффициенте полезности 2,03. Чешский нападающий Зогорна, который является лучшим бомбардиром клуба, в 42 встречах набрал 26 (12+14) очков.

После 43 матчей в регулярном чемпионате КХЛ "Амур" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков. Сегодня стало известно о том, что главный тренер команды Мисхат Фахрутдинов подал заявление об отставке, которое было принято руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Андрей Мартемьянов.