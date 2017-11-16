"Металлург" выиграл у рижского "Динамо", Кошечкин впервые в сезоне отстоял на ноль

Рижское "Динамо" на своей площадке уступило "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:3. Шайбы забросили Оскар Осала, Евгений Тимкин и Ян Коварж.

Отметим, что первую игру на ноль в этом сезоне провел Василий Кошечкин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Р (Рига) - "Металлург" Мг (Магнитогорск) - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Осала - 9 (мен.), 44:36 - 0:1. Тимкин - 6 (бол., Коварж, Ли), 55:36 - 0:2. Коварж - 7 (бол., Эллисон, Ли), 58:49 - 0:3.

Вратари: Калныньш - Кошечкин.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 22 (7+10+5) - 30 (12+12+6).

Судьи: Оскирко, Цыплаков.

16 ноября. Рига. Арена Рига.