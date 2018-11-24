"Металлург" в овертайме обыграл "Нефтехимик"

"Металлург" переиграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3.
В составе победителей Михал Булирж оформил дубль, еще по голу забили Виктор Антипин и Мэтт Эллисон. За нижнекамский клуб отличились Эмиль Галимов, Йоонас Няттинен и Илья Аркалов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)
Голы: Булирж - 4 (Береглазов, Матушкин), 2:04 - 1:0. Антипин - 8 (Дронов, Расмуссен), 20:18 - 2:0. Галимов - 5 (бол., Падакин, Мусин), 22:33 - 2:1. Аркалов - 2 (Шиксатдаров), 23:56 - 2:2. Булирж - 5 (Матушкин, Шор), 37:03 - 3:2. Няттинен - 11, 39:42 - 3:3. Эллисон - 7 (бол., Расмуссен), 61:45 - 4:3.
Вратари: Кошечкин - Коротаев.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 23 (7+9+6+1) - 42 (15+19+8+0).
Судьи: Сергеев, Цыплаков.
24 ноября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".