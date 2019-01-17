"Металлург" на выезде обыграл рижское "Динамо"

"Металлург" одержал гостевую победу над рижским "Динамо" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Михал Булирж и Евгений Тимкин.

"Металлург" набрал 70 очков и занимает четвертое место на Востоке. У "Динамо" 48 очков и девятая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Булирж - 7 (Верещагин, Любимов), 42:30 - 0:1. Тимкин - 6 (п.в., Любимов, Неколенко), 59:03 - 0:2.

Вратари: Гудлевскис (58:22 - 59:03) - Загидулин.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 28 (12+7+9) - 17 (5+5+7).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

17 января. Рига. "Арена Рига".

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