"Медвешчак": выступление в КХЛ зависит от спонсоров

Советник по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич сообщил, что выступление клуба в КХЛ зависит от спонсоров. По его словам, команда не собирается переезжать из Загреба в Лондон. "Медвешчак" выступает в КХЛ с 2013 года.
– Останется ли "Медвешчак" в КХЛ и после четвертого, так называемого "бонусного" сезона в КХЛ, после первоначально запланированных трех сезонов выступления, будет зависеть от интересов и воли международных и домашних спонсоров и партнеров, которые финансируют, то есть которые были бы готовы оказать финансовую поддержку данному проекту и в будущем, – говорится в заявлении Вучинича на официальном сайте клуба из Загреба. – "Медвешчак" является хорватским хоккейным клубом, и как таковой он будет и в дальнейшем действовать в Хорватии, то есть в Загребе. Не существуют и никогда не существовали никакие планы о перемещении "Медвешчака" как клуба в Великобританию или в любой другой город или страну.
Дополнительная информация
http://www.medvescak.com/ru/khl/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-%C2%AB%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D0%BA%C2%BB-%D0%B8-%D0%BA%D1%85%D0%BB-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%