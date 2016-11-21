"Медвешчак": выступление в КХЛ зависит от спонсоров

Советник по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич сообщил, что выступление клуба в КХЛ зависит от спонсоров. По его словам, команда не собирается переезжать из Загреба в Лондон. "Медвешчак" выступает в КХЛ с 2013 года.

– Останется ли "Медвешчак" в КХЛ и после четвертого, так называемого "бонусного" сезона в КХЛ, после первоначально запланированных трех сезонов выступления, будет зависеть от интересов и воли международных и домашних спонсоров и партнеров, которые финансируют, то есть которые были бы готовы оказать финансовую поддержку данному проекту и в будущем, – говорится в заявлении Вучинича на официальном сайте клуба из Загреба. – "Медвешчак" является хорватским хоккейным клубом, и как таковой он будет и в дальнейшем действовать в Хорватии, то есть в Загребе. Не существуют и никогда не существовали никакие планы о перемещении "Медвешчака" как клуба в Великобританию или в любой другой город или страну.