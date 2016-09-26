Майк Пелино: "Борьба в Восточной конференции будет суровой"

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского "Металлурга" Майк Пелино после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (3:1) подчеркнул, что доволен игрой своей команды. Специалист ожидает суровой борьбы в Восточной конференции.

- Мы очень довольны игрой, - начал Пелино. - Обе команды продемонстрировали отличный хоккей. Очень важный гол забил Данис Зарипов, это его первый гол в сезоне. Он потрясающе проявил себя. Очень рады этому. Илья Самсонов сегодня отлично играл.

- Правда ли, что с вами прилетела некая помощница, колдунья?

- О ком идет речь?

- Загадочную женщину всю игру показывали на кубе.

- Приятно узнать об этом. Если наша победа – ее заслуга, мы будем брать ее с собой постоянно. Но все же, я думаю, главная роль принадлежит нашим игрокам, а не магам. Борьба в нашей конференции будет суровой.

- Насколько давило на ребят то, что никак не получалось выиграть в гостях?

- Хороший вопрос. Любой хоккеист, выходя на лед, хочет победить. Но не всегда удается. Мы настраивались на сегодняшнюю игру без оглядки на то, что не удавалось победить на выезде.

- На предсезонном турнире в "Магнитогорске" омичи одержали две победы. Помнили об этом перед игрой?

- Важно и приятно выигрывать независимо от того, выставочный это матч или чемпионат. Но важнее знать свою команду, определять правильные сочетания на будущее. (Анна ЛЕВЧЕНКО)