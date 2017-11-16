Майк Кинэн: "План "Куньлуня" провалился"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от минского "Динамо" (0:2) подчеркнул, что его команде необходимо улучшать игру в атаке.

– Наш план провалился, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Кинэна. – При счете 1:0 соперник забросил очень важную шайбу в большинстве, которая предопределила исход. Думаю, что действия в атаке – это главный компонент, который нам необходимо улучшать. Сегодня я не могу обвинить подопечных в отсутствии старания – команда боролась от начала и до конца, хорошо выглядела структурно, держалась системы. Мы просто не можем забить. Сегодня уступили 0:2, однако парни не сдаются и не отказываются от тех целей, которые перед ними поставлены.