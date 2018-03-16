Максим Тальбо: "Локомотив" был недостаточно хорош в матче со СКА"

Нападающий "Локомотива" Максим Тальбо после поражения от СКА (0:4) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ отметил, что армейцы ничем не удивили железнодорожников. Форвард подчеркнул, что его команда была недостаточно хороша.

– СКА нас не удивил, - сказал Тальбо. - Мы знали, насколько это хорошая команда. И сыграли армейцы сильно. А вот мы были недостаточно хороши. Радует, что уже завтра у нас будет возможность исправиться. Нам нужно сыграть дисциплинированнее, потому что у СКА мощное большинство. Нам нужно быть понаглее, понапористее. И играть более креативно, проникать сквозь их защитные порядки.

Стычки? А что такого. Это же плей-офф. И это моя работа, которую я выполняю. Стараюсь придать команде эмоций. Не то чтобы я не дисциплинирован. Я просто такой игрок. Тренер от меня ничего не требует. Это чисто моя инициатива. (Игорь ЕРОНКО)