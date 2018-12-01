Максим Шалунов: "Три пропущенные шайбы - это много для ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов после победы над "Спартаком" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил надежду, что при игре в большинстве его команда поймала химию.

ЦСКА набрал 60 очков и закрепился на первом месте на Западе. "Спартак" с 38 баллами располагается на пятой строчке.

- В последних матчах у вашей команды наладилась игра в большинстве. Что вы поменяли?

- Не буду говорить, чтобы не сглазить. Мы сегодня действительно хорошо играли в большинстве. Дай бог, чтобы поймали химию.

- Ваша команда пропустила три шайбы. После матча тренеры обращали на это внимание?

- Три шайбы для нас - это много, но соперник хорошо играл сегодня, навязывал свою игру, и у него получилось столько забить.

- Когда мы увидим ваши уникальные внезапные броски?

- Давайте не будем загадывать, но он точно будет.

- Как вам атмосфера на дерби? Когда ваша команда была хозяином – было тише.

- Было приятно играть в обоих матчах, потому что зрители поддерживали свою команду и соперника. Я сегодня хорошо слышал болельщиков ЦСКА.

- Как вам игралось на "ЦСКА Арене" в роли гостей?

- Мы играли как дома. (Елена Григорьевская)

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