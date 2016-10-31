Максим Рябков: "Перед "Автомобилистом" та же задача – попадание в плей-офф"

Генеральный директор "Автомобилиста" Максим Рябков в интервью агентству ЕАН отметил, что контракт с преемником Андрея Разина на посту главного тренера будет подписан до конца текущего сезона. Ранее "СЭ" сообщал, что новым наставником екатеринбуржцев станет Владимир Крикунов.

– Какие задачи вы ставите перед новым тренером?

– Задача остается прежней: попадание в зону плей-офф по итогам сезона.

– На какой срок будет заключен контракт?

– На данный момент мы рассматривали варианты сотрудничества только до конца текущего сезона. И дальше по его итогам будем рассматривать варианты работы на более долгосрочную перспективу.

– Можно ли ожидать изменений в составе команды с приходом нового главного тренера?

– Сейчас нам в первую очередь надо услышать мнение данного специалиста о имеющемся в нашем распоряжении составе. И уже после этого мы будем смотреть и принимать решения: что мы можем на данный момент в середине сезона поменять, а что нам окажется не под силу.