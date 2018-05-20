Максим Афиногенов: "Всегда с теплотой буду вспоминать время, проведенное в "Витязе"

Нападающий Максим Афиногенов сделал заявление на официальном сайте "Витязя" и попрощался с болельщиками подмосковного клуба. Ранее стало известно, что 38-летний хоккеист вернулся в московское "Динамо", за которое он выступал с 1995 по 1999 год.

– Всегда с теплотой буду вспоминать время, проведенное в подмосковном "Витязе"! – говорится в заявлении на сайте клуба. – Хотел бы поблагодарить руководство "Витязя" в лице Михаила Игоревича Головкова! Хочу сказать спасибо главному тренеру команды Валерию Геннадьевичу Белову и всему тренерскому штабу, а также всем, кто каждый день работал с командой и помогал нам. Команда – это, конечно, в первую очередь ребята!

Парни, всегда буду помнить нашу дружбу! И, наконец, хочу сказать слова благодарности подольским болельщикам за настоящую любовь и преданность команде!

С 2013 года он выступал за "Витязь". В прошлом сезоне набрал 36 (16+20) очков в 47 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В лиге он провел 408 матчей и набрал 232 (109+123) очка.​