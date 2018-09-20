Максим Афиногенов: "Быть в одном звене с Шипачевым - это вообще фантастика"

Нападающий московского "Динамо" Максим Афиногенов сказал, что ему удобно играть в одном звене с Вадимом Шипачевым.

– После поездки в Ригу и Братиславу немного поменяли сочетания. Почему было решено это сделать – вопрос, наверное, в большей степени к тренерам. Если же смотреть взглядом игрока, мы проиграли три подряд матча – понятно, что надо было что-то менять. Вот тренеры и решили "замесить" звенья, попробовать другие сочетания. Мне кажется, это дало результат, - цитируют хоккеиста "Известия". - Со всеми ребятами можно играть хорошо, с каждым приятно оказаться в одной связке. Быть в одном звене с Вадимом Шипачевым – это вообще фантастика. Что тут сказать, очень хороший центр. Только откройся – Шипачев всегда отдаст пас. Ну, а с Володей Брюквиным мы сыграли уже немало – понятно, чего ждать от него на льду. Есть четкое понимание, как он будет играть, поэтому взаимодействуем органично.

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