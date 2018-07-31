Магнитогорский "Металлург" поздравил Малкина с 32-летием

Магнитогорский "Металлург" поздравил нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина с днем рождения. Сегодня воспитаннику магнитогорской школы хоккея исполнилось 32 года. Малкин выступал за "Магнитку" с 2003 по 2006, а также с 2012 по 2013 год. Он является обладателем множества личных и командных трофеев, в частности является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

– Сегодня, 31 июля, самому выдающемуся воспитаннику магнитогорского хоккея Евгению Малкину исполняется 32 года! Хоккейный клуб "Металлург" и болельщики магнитогорской команды сердечно поздравляют Евгения с днем рождения, желают крепкого здоровья, удачи в спорте и жизни, успехов и новых побед, – говорится в сообщении на официальном сайте.