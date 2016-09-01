"Магнитка" потерпела четвертое поражение подряд

Магнитогорский "Металлург" проиграл на выезде "Югре" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2. В третьем периоде курьезный гол пропустил вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин. После победы в стартовом матче сезона над ЦСКА команда Воробьева проиграла четвертый матч подряд. Для "Югры" эта победа стала второй в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Терещенко - 2 (Ден. Казионов, Платонов), 5:09 - 0:1. Варфоломеев - 3 (Горбунов, Лапенков), 21:05 - 1:1. Варфоломеев - 4 (Лапенков, Горбунов), 50:06 - 2:1.

Вратари: Шарыченков - Кошечкин (58:49).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 17 (4+5+8) - 41 (14+10+17).

Судьи: Гусев, Щенев.

1 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".