Лукаш Радил: "После смены тренера у "Спартака" есть шансы на попадание в плей-офф"

Нападающий "Спартака" Лукаш Радил отметил, что у команды есть все шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Сейчас красно-белые занимают 11-е место в Западной конференции. По словам хоккеиста, помочь "Спартаку" может смена тренера. В середине октября Алексей Ярушкин занял место Германа Титова на этом посту.

- Всегда происходят изменения после смены тренера, - приводит ТАСС слова Радила. - Мы начали играть по другой тактике и сейчас сохраняем шансы на попадание в плей-офф. Думаю, оставшихся 35 матчей нам должно хватить, чтобы побороться за это, и мы будем сражаться.