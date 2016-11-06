10:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Лукаш Радил: "После смены тренера у "Спартака" есть шансы на попадание в плей-офф"

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Нападающий "Спартака" Лукаш Радил отметил, что у команды есть все шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Сейчас красно-белые занимают 11-е место в Западной конференции. По словам хоккеиста, помочь "Спартаку" может смена тренера. В середине октября Алексей Ярушкин занял место Германа Титова на этом посту.

- Всегда происходят изменения после смены тренера, - приводит ТАСС слова Радила. - Мы начали играть по другой тактике и сейчас сохраняем шансы на попадание в плей-офф. Думаю, оставшихся 35 матчей нам должно хватить, чтобы побороться за это, и мы будем сражаться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3761424

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mm1962

mm1962 Нужны новые хорошие игроки, с имеющимися у Спартака шансов на попадание в 8-ку нет

12:45

echo2011

Никаких шансов на выход в плей-офф у "Спартака нет",и даже Быков тут не помог бы.Слишком слабый состав...

12:12

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