"Локомотив" подписал новые контракты с Накладалом и Мурыгиным

"Локомотив" подписал новые контракты с защитником Якубом Накладалом и вратарем Алексеем Мурыгиным. Об этом сообщил президент клуба Юрий Яковлев.



– Накладал появился в коллективе только по ходу сезона, – цитирует ТАСС Яковлева. – И самому игроку, и нам надо было лучше приглядеться друг к другу. Якуб показал себя с хорошей стороны как настоящий боец. Нам, в свою очередь, нужны духовитые игроки, так что сейчас могу сообщить, что контракт с Накладалом подписан, он остается в Ярославле.



В этом сезоне у нас подобралась качественная бригада легионеров: тренеры объединили их в одно сочетание, и со стороны все увидели, насколько ребятам комфортно играть вместе. Важно, что легионеры являются и лидерами коллектива в раздевалке, так что в вопросе продления контрактов значение имела не только статистика, но и человеческие качества. Мы рады, что ребята разделяют наши взгляды на развитие команды и готовы приложить все свои силы и опыт для больших побед в будущем сезоне.