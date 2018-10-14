"Локомотив" на выезде обыграл московское "Динамо"

"Локомотив" обыграл "Динамо" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Владислав Картаев, еще один гол в активе Николая Коваленко.

"Локомотив" набрал 25 очков и занимает четвертое место на Западе. У "Динамо" 13 очков и десятая позиция.

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"ХК Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Картаев - 2 (Апальков, Алексеев), 39:14 - 0:1. Картаев - 3 (бол., Рафиков, Осипов), 48:04 - 0:2. Коваленко - 4 (Иванов), 48:27 - 0:3.

Вратари: Бочаров - Коновалов.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 23 (10+11+2) - 32 (11+10+11).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

14 октября. Москва. Арена "Мегаспорт".

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