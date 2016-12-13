13:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Лисутин вернулся в "Автомобилист"

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"Автомобилист" подписал контракт с голкипером Иваном Лисутиным, сообщает официальный сайт клуба. О сроках соглашения стороны не сообщают. Хоккеист уже выступал за клуб из Екатеринбурга с перерывами с 2009 по 2012 год.

Текущий сезон Лисутин начинал в "Нефтехимике", а на прошлой неделе стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 голкипер провел 21 встречу, с процентом отраженных бросков – 93,9 процента, коэффициентом надежности – 1,75, одна игра "на ноль".

Дополнительная информация

http://www.hc-avto.ru/news/1672/

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