Лисутин вернулся в "Автомобилист"

"Автомобилист" подписал контракт с голкипером Иваном Лисутиным, сообщает официальный сайт клуба. О сроках соглашения стороны не сообщают. Хоккеист уже выступал за клуб из Екатеринбурга с перерывами с 2009 по 2012 год.

Текущий сезон Лисутин начинал в "Нефтехимике", а на прошлой неделе стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 голкипер провел 21 встречу, с процентом отраженных бросков – 93,9 процента, коэффициентом надежности – 1,75, одна игра "на ноль".