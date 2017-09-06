Линус Виделль: "Это тот матч, который "Трактор" должен был выигрывать"

Нападающий "Трактора" Линус Виделль после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (5:4 Б) подчеркнул, что челябинцам противостоял равный по силе соперник. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет две голевые передачи.

– В целом, игра была равной. Мы неплохо начали и повели со счетом 1:0, но, как и в прошлой игре, немного расслабились, – цитирует клубная пресс-служба Виделля. – Дали сопернику отыграться, а затем и создать гандикап. К счастью, нам удалось вернуться в игру и довести матч до победы. Это тот матч, который мы должны были выигрывать. Когда мы забили второй гол, когда сделали счет 3:2, появилась новая энергия. Это нас реально сплотило и помогло вернуться в игру. В конце обе команды провели хорошую буллитную серию. К счастью, удача улыбнулась нам, и мы взяли верх.