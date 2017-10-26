Ли подписал контракт с "Магниткой"

Как стало известно "СЭ", защитник Крис Ли подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", за который выступал ранее.

В межсезонье 37-летний хоккеист планировал перебраться в НХЛ, заключил пробное соглашение с "Лос-Анджелесом", но так и не смог трудоустроиться за океаном.

В прошлом сезоне Ли набрал 65 (14+51) очков в 60 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+14". В плей-офф на его счету 21 (1+20) очко в 18 играх при "+16".

Ли является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Магнитки".

Отметим, что в составе "Металлурга" вместе с Ли будет 6 легионеров. Это в рамках правил, но заявка на матчи ограничена пятью. (Игорь ЕРОНКО)

Ли не попал в короли. Даже лучший защитник КХЛ не пробился в НХЛ