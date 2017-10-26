Геннадий Величкин: "Подписали контракт с Ли, он сыграет за "Магнитку" после Евротура"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин подтвердил подписание контракта с защитником Крисом Ли. В межсезонье 37-летний хоккеист планировал перебраться в НХЛ, заключил пробное соглашение с "Лос-Анджелесом", но так и не смог трудоустроиться в североамериканской лиге.

– Подписали контракт с Крисом Ли, – заявил Величкин. – Сейчас он в расположении сборной Канады. После возвращения с этапа Евротура он присоединится к команде.

Через неделю будут новости об Алексее Береглазове (обладатель Кубка Гагарина в составе "Магнитки" не закрепился в "Рейнджерс" и выступает за "Хартфорд" в АХЛ. – Прим. "СЭ").

Кроме того, в скором времени проведем еще пару обменов. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Агония "Магнитки" закончена. Что дальше? // Ли подписал контракт с "Магниткой //

Ли не попал в короли. Даже лучший защитник КХЛ не пробился в НХЛ