Леонтьев может стать главным тренером "Адмирала" на постоянной основе

Заместителя генерального директора "Адмирала" по спортивной работе Александра Селиванова заявил, что решение о составе тренерского штаба команды на следующий сезон будет объявлено к концу марта. В списке кандидатов на должность главного тренера находится и. о. главного тренера Олег Леонтьев, который возглавил команду в январе.

– Мы ищем главного тренера, рассматриваем кандидатов. Нынешний исполняющий обязанности главного тренера Олег Леонтьев тоже в этом списке, – приводит клубная пресс-служба слова Селиванова. – У нас будет молодая команда. Быстрая и перспективная. Нужен специалист, который умеет работать с молодежью и умеет ставить командную игр.

С конца декабря, когда в "Адмирале" сменилось руководство, нам многого удалось добиться – собрать команду практически заново и выйти из затянувшейся полосы неудач. Многие думали, что с таким составом мы закончим сезон неудовлетворительно, но в январе – феврале мы показали и доказали всем, что можем играть и выигрывать. Ребята играли не каждый сам за себя, а за коллектив, за клуб и за регион. Игроки нас не подвели.

Напомним, что в этом сезоне "Адмирал" занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ.