Леонид Вайсфельд: "Больше интересовал не сам Семенов, а договор между "Кузней" и "Авангардом"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд прокомментировал вердикт дисциплинарного комитета КХЛ о признании форварда Кирилла Семенова неограниченно свободным агентом.

– Почему было принято решение, надо спросить у (директора юридического департамента КХЛ Александра) Кикнадзе, – заявил Вайсфельд. – Мы изложили свою точку зрения. Новокузнецк предложил сделку, мы договорились. Лига не одобрила. Мы законопослушно подчиняемся решению дисциплинарного комитета. Дальше существуют различные процедурные вопросы. Честно говоря, в этой истории меня больше интересовал не сам Семенов, а тема договора.

– Какого именно?

– Между "Кузней" и "Авангардом" об обратном переходе. В данном случае очень интересно, какое определение относительно этого договора вынесет лига.

– Этот документ означает скрытую аренду?

– Я такого не говорил. Речь об этом договоре.

– Вы не слишком довольны вердиктом?

– Честно говоря, не очень. Мне кажется, история не закончилась.

– Вы о планах Сергея Зиновьева подавать в гражданский суд?

– Да.

– Будете претендовать на хоккеиста на общих условиях после его признания НСА?

– Мне кажется, он обо всем уже договорился с Омском.

– По словам агента, у него есть три предложения от клубов Востока и Запада.

– За него можно только порадоваться. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В понедельник новокузнецкий "Металлург" объявил об обмене в уфимский "Салават Юлаев" Семенова, который перешел в "Кузню" в декабре 2015 года в результате обмена из омского "Авангарда". Ранее президент "Авангарда" Владимир Шалаев выразил мнение, что "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат "ястребам". В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником омского клуба, провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков.