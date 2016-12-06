"Куньлунь" вернется в Пекин и откажется от Шанхая

Руководство "Куньлуня" приняло решение вновь проводить матчи регулярного чемпионата КХЛ в Пекине. Большую часть сезона команда принимала гостей в Шанхае, где установила антирекорд лиги – 550 болельщиков на матче с "Нефтехимиком". На данный момент команда находится в зоне плей-офф, занимая седьмое место в Восточной конференции.

– Шанхай у нас всегда был временным пристанищем, поскольку невозможно было вклиниться в график событий на арене в Пекине, где составлен календарь с учетом баскетбола, всяческих концертов, – цитирует ТАСС пресс-атташе "Куньлуня" Олега Винокурова. – А сейчас мы это все уладили, договорились. Клуб у нас пекинский, руководство переживало из-за этой ситуации, что приходилось играть в Шанхае, поскольку все было заточено под Пекин, в том числе и работа с партнерами, спонсорами.