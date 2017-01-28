"Куньлунь" разгромил "Медвешчак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" на своем льду разгромил "Медвешчак" со счетом 5:0. По два очка в составе китайского клуба набрали Алексей Поникаровский (1+1), Шон Коллинс (1+1) и Линус Виделль (1+1).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Медвешчак" (Загреб) – 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Голы: Виделль – 6 (Коллинс), 0:40 – 1:0. Вярн – 8 (бол., Поникаровский, Беллемор), 15:51 – 2:0. Поникаровский – 6 (Виделль), 18:03 – 3:0. Саллинен – 7 (бол., Бакош, Яласваара), 53:34 – 4:0. Коллинс – 11 (Виделль), 59:58 – 5:0.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 29 (10+9+10) – 24 (8+9+7).

28 января. Пекин. LeSports Center.