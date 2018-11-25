"Куньлунь" обыграл "Сочи"

"Куньлунь" дома переиграл "Сочи" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Кори Кейн, Вилле Лаюнен и Брэндон Ип.

Китайский клуб набрал 31 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции. У "Сочи" 33 очка и шестое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Сочи" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кейн - 4 (Латта, Йип), 10:53 - 1:0. Лаюнен - 5 (бол., Сундстрем, Фонтэйн), 24:30 - 2:0. Йип - 7 (п.в.), 59:23 - 3:0.

Вратари: Лазушин - Шикин (59:12 - 59:23).

Штраф: 18 - 10.

Броски: 32 (11+11+10) - 31 (14+4+13).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

25 ноября. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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