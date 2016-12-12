"Куньлунь" обыграл "Барыс"

"Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Барыс" со счетом 5:1. Дубль оформил Томаш Марцинко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - "Барыс" (Астана) - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Ярвинен - 4 (Тайми, Яшин), 4:00 - 1:0. Марцинко - 2, 22:13 - 2:0. Коллинс - 6 (Виделль, Тайми), 37:25 - 3:0. Марцинко - 3 (мен., Поникаровский, Беллемор), 46:10 - 4:0. Доус - 22 (бол., Боченски, Даллмэн), 51:20 - 4:1. Виделль - 5 (п.в.), 58:21 - 5:1.
Вратари: Кархунен - Карлссон (58:00 - 58:21).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 17 (3+10+4) - 19 (6+5+8).
Судьи: Бутурлин, Гофман.
12 декабря. Пекин. LeSports Center.