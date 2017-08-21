Куинтон Хауден: "С нетерпением жду начала сезона"

Нападающий минского "Динамо" Куинтон Хауден подчеркнул, что готов к предстоящему сезону в КХЛ. Хоккеист отметил, что уже успел ознакомиться с достопримечательностями города.

– Пока все круто! – цитирует клубная пресс-служба Хаудена. – Правда, надо привыкнуть к большой площадке, к немного другой игре. Все-таки различия есть и они велики. Но, думаю, проблем из-за этого не возникнет – уже начинаю понимать основные принципы. В целом я готов. Чувствую себя хорошо. Летом усердно работал самостоятельно – арендовали лед с другими североамериканскими хоккеистами. С нетерпением жду начала сезона. Мне очень интересно. Прежде мало знал о КХЛ, однако был в курсе, что здесь собрано много классных исполнителей. В общем, хорошая лига, хороший город, хорошие тренеры, плюс много моих соотечественников.

Минск? Уже успел прогуляться по центру города, увидел разные строения. Канадские ребята помогли сориентироваться, показали, где можно поужинать. Хотя свободного времени почти не было. При более удобной возможности рассчитываю лучше узнать город.