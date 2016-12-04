Крэйг Вудкрофт: "Все увидели, почему "Магнитка" - чемпион"

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (2:4) отметил, что сегодня все увидели, почему "Металлург" – чемпион. По словам специалиста, тренерский штаб просил хоккеистов увеличить темп игры, чтобы осложнить задачу сопернику.

– Исходя из того, как складывался матч, мы увидели, почему "Металлург" – чемпион, – приводит пресс-служба минского "Динамо" слова Вудкрофта. – Они знают, как выигрывать, как завладевать преимуществом и как устранять свои ошибки. Мы сделали три ошибки, и они заставили нас заплатить. Потом соперники сели в оборону и заставили нас тяжело работать. Их вратарь действовал здорово. В первом перерыве попросил игроков продолжать сражаться и ускорить темп игры, потому что это могло серьезно осложнить игру сопернику. Во втором и третьем периоде мы уже контролировали игру. Мы движемся в правильном направлении, просто нам надо минимизировать наши ошибки. В Лиге всего 2-3 команды, которые могут так воспользоваться твоими огрехами, "Металлург" – одна из них. Надеемся, это станет для нас хорошим опытом на пути к поставленной цели.

– Не слишком ли жестко было выпускать Кевина Лаланда впервые за три месяца именно на матч против "Металлурга"?

– Это глупый вопрос. Если бы я выставил Кевина против другой команды, вы бы спросили: "Не слишком ли это было просто для Кевина?". Лаланд сегодня сыграл хорошо. Для него это был тяжелый матч, потому что соперник не так часто бросал по нашим воротам.

– Сложилось впечатление, что иногда в большинстве хоккеисты "Динамо" делают лишний пас вместо того, чтобы бросить.

– Главное, о чем мы просили от наших ребят, которые играли в большинстве, это быстрее и как можно раньше создавать возможность для броска. Иногда это невозможно из-за того, как соперник действует в меньшинстве. Если у тебя нет момента для прямого броска, то ты не хочешь терять позицию и владение. Хороший вопрос. Пока у меня не было возможности глубоко разобраться в этом. Мы хотим бросать, конечно, иногда игроки делают лишний пас, но я не уверен, что это применимо к сегодняшнему матчу. Мы создали много хороших моментов в большинстве, но их вратарь сделал несколько замечательных сейвов.

– Для "Динамо" этот сезон складывается удачно, или нет?

– Я смотрю на вещи позитивно, считаю, что все происходит по какой-то причине. Хоккейный сезон не обходится без взлетов и падений. На протяжении сезона, как я уже говорил, надо оставаться спокойным и уравновешенным. Ты должен подчеркивать что-то для себя в каждом матче – это будет давать нам силы становиться лучше. Я, и все в раздевалке, верим, что мы движемся в верном направлении. Мы знаем об игровых моментах, которые нам надо улучшить. Сегодня был хороший пример: три ошибки – три шайбы в наших воротах. Мы знаем, что в матчах нельзя действовать подобным образом. Попробуйте забрать у тренера гостей трех лучших нападающих и пару ведущих защитников и спросите, как его команда будет играть в такой ситуации? Это непростая ситуация, а мы находимся в ней уже два месяца. Ни одна другая команда с таким не сталкивалась. У нас вне игры много форвардов и ведущий защитник. Мы движемся в правильном направлении – хороший ответ?