Кожевников - о словах Уитни про русских женщин: "У него душа кривая"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал "СЭ" слова бывшего защитника "Сочи" Райана Уитни, который назвал российских женщин "чернобыльскими уродами с тремя глазами".
- Весь мир то знает, что женщины у нас красивые. Но если человек - неудачник, и ведет себя как двуличная, уличная девка..., - сказал Кожевников. - Ничего не достигший, обиженный - это не мужской поступок. Если ему не везло в хоккее, то и в жизни, наверное. Пусть на себя посмотрит лучше. У нас есть отличная поговорка: "Нечего на других пенять, коли рожа крива". А там у него и душа кривая.
Напомним, Уитни выступал за "Сочи" c 2014 по 2015 год. (Игорь Новиков)
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https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/ili-chudovische-ili-anna-kurnikova-amerikanskiy-hokkeist-uitni-o-krasote-russkih-devushek-1480860/