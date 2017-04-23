Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой колена

Агент нападающего СКА Ильи Ковальчука Юрий Николаев сообщил, что хоккеист пройдет медицинское обследование в Германии по поводу травмы колена. Ранее член совета директоров санкт-петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что форвард доигрывал концовку сезона с травмой.

– Он улетел в Германию, пока сложно что-то сказать по срокам, – цитирует ТАСС Николаева. – Я не врач.

В завершившемся сезоне КХЛ Ковальчук в составе СКА взял Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург". В плей-офф 34-летний форвард провел 18 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков.