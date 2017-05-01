Контракт Трямкина с "Автомобилистом" рассчитан на три года

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков сообщил, что срок действия нового контракта защитника Никиты Трямкина с клубом рассчитан на три года.

В конце апреля "Автомобилист" объявил о возвращении воспитанника клуба Трямкина, который ранее выступал в составе "Ванкувера". За два сезона в НХЛ 22-летний Трямкин принял участие в 79 играх, забросил три шайбы и восемь раз ассистировал партнерам.

- Трямкин подписал контракт с клубом на три года, и все стороны этим фактом довольны. Осталось дождаться, когда договор будет утвержден в базе КХЛ, - цитирует "Р-Спорт" Рябкова.