Константин Окулов: "Игра с "Автомобилистом" была похожа на плей-офф"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов считает, что матч с "Автомобилистом" (3:0) был максимально приближен к реалиям плей-офф.

– Позитивная игра, болельщикам она должна была понравиться. Очень хороший соперник, думаю, что он не просто так на первом месте на Востоке идет. Игра была такой, как в плей-офф. Мы вовремя забили свои голы и сыграли грамотно в обороне.

– Как удается столько забивать и оставлять ворота сухими?

– Мы много работаем на тренировках. Вратари доказывают свой класс, а мы пытаемся забить как можно больше.

– Есть ли уже мысли о плей-офф?

– Они есть, но их как бы нет. Играть еще 10-11 матчей, так что, настраиваемся на них. А там уже будем готовиться к играм на вылет. (Владислав Уткин)