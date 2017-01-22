Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ

Команда дивизиона Тарасова в полуфинале Матча звезд КХЛ обыграла сборную дивизиона Боброва (6:2). Хет-трик в составе победителей оформил форвард "Локомотива" Брэндон Козун. В финале Матча звезд КХЛ соперником команды под руководством Дмитрия Квартальнова станет сборная дивизиона Чернышева.

Матч звезд КХЛ

1/2 финала

"Дивизион Боброва" - "Дивизион Тарасова" - 2:6 (1:2, 1:4)

Голы: Эллисон - 1 (Геноуэй, Ковалев), 2:12 - 1:0. Робинсон - 1 (Телегин), 2:36 - 1:1. Кагарлицкий - 1 (Робинсон), 7:38 - 1:2. Козун - 1 (Телегин, Робинсон), 14:53 - 1:3. Козун - 2 (Потапов, Кагарлицкий), 18:27 - 1:4. Козун - 3 (Робинсон, Кагарлицкий), 18:43 - 1:5. Телегин - 1 (п.в.), 19:27 - 1:6. Войнов - 1 (Ковальчук), 19:59 - 2:6.

Нереализованный буллит: Чичу (16:07, Дивизион Боброва).

Вратари: Шестеркин - Сорокин (19:08 - 19:27).

Броски: 26 (7+19) - 27 (9+18).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

22 января. Уфа. "Уфа Арена".

Матч звезд КХЛ. Live!