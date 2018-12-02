Кирилл Капризов: "Трудно сказать, почему у ЦСКА так пошло большинство"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (4:3) отметил, что команде удается игра в большинстве благодаря тренировкам.

– Трудно сказать, почему у нас так пошло большинство, – приводят "Известия" слова Капризова. – Наверное, благодаря тренировкам. У нас этому немало времени уделяется. Главное, продолжать дальше реализовывать лишнего. Впереди еще много матчей, и везде этот компонент может хорошо пригодиться.