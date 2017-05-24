КХЛ утвердила состав конференций и дивизионов на сезон-2017/18

Континентальная хоккейная лиги опубликовала пресс-релиз по итогам совета директоров КХЛ. На нем были утверждены основные направления развития лиги и состав участников следующего чемпионата.

В нем говорится:

Совет директоров одобрил стратегические направления развития КХЛ, рассмотренные неделей ранее правлением лиги. Новая концепция принята с целью решения трех взаимосвязанных задач: повышения спортивного уровня КХЛ, снижения доли государственного финансирования и укрепления коммерческого потенциала клубов. На основе утвержденных положений будет сформирована единая стратегия КХЛ на период до 2023 года.

Одной из мер по реализации стратегических задач лиги является комплексная оценка клубов по совокупному набору объективных критериев. Разработанный рейтинг станет основой для поэтапной оптимизации состава участников чемпионата в целях дальнейшего роста его уровня, стимулирования конкуренции среди игроков за право выступления в КХЛ и содействия росту их мастерства.

Укрепление соревновательной среды станет предпосылкой для повышения зрелищности матчей и фактором дальнейшего роста интереса к чемпионату со стороны различных слоев аудитории. Возрастание коммерческого потенциала Лиги создаст благоприятные условия для последовательного выполнения клубами обязательств по снижению доли средств государственного бюджета в их финансировании.

В сезоне 2017/2018 годов состав участников чемпионата претерпит изменения. В связи с тем, что ХК "Медвешчак" (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а ХК "Металлург" (Новокузнецк) замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, члены совета директоров утвердили следующий состав участников Чемпионата КХЛ 2017/2018:

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