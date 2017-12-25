КХЛ подтвердила переход Ткачева в "Салават Юлаев"

Как и предполагал "СЭ", бывший нападающий "Адмирала" Владимир Ткачев перешел в "Салават Юлаев". Как сообщается на официальном сайте КХЛ, односторонне соглашение между форвардом и клубом рассчитано на два года.

Владимир Ткачев: "Приятно оказаться в клубе, который борется за самые высокие места"

Также в команду из Уфы перешел экс-форвард дальневосточников Дмитрий Саюстов. Он заключил однолетний односторонный контракт с клубом из столицы Башкортостана.

Напомним, 21 декабря оба форвада по обоюному соглашению с "Адмиралом" стали свободными агентами.

Ткачев в этом сезоне провел за дальневосточников 36 матчей, набрав 30 (14+16) очков. В активе Саюстова 30 игр за команду из Владивостока, в которых он набрал 17 (12+5) баллов за результативность.

"Адмирал" трещит по швам. Выживет ли клуб?