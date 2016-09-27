16:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ отменила штраф Костина

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Спортивно-дисциплинарный комитет отменил наказание нападающего Клима Костина за нарушение в мате регулярного чемпионата с "Локомотивом" (4:3 ОТ). Форвард был оштрафован за подножку.

Текст сообщения, опубликованного на сайте КХЛ:

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль), состоявшегося 26 сентября 2016 года. Время - 24.54.

На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего ХК "Динамо" Клима Костина наказание по Правилу 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/27/320993.html

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