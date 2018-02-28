КХЛ отменила дисквалификацию Лугина, Лекомцев пропустит последнюю игру "регулярки"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оставить без изменений наложенное на защитника "Локомотива" Ивана Лекомцева наказание в матче регулярного чемпионата против "Спартака" (2:0). Игрок получил 5+20 минут за удар соперника клюшкой и пропустит заключительную встречу регулярки из-за дисквалификации.

Лига отменила штраф форварда "Сочи" Дмитрия Лугина в матче против "Салавата Юлаева" (1:3). Хоккеист заработал малый плюс дисциплинарный штраф (2+10) и мог пропустить следующий матч.