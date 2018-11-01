КХЛ открыла голосование по выбору игроков на Матч звезд

КХЛ на своем официальном сайте открыла голосование за кандидатов на включение в стартовые пятерки на 11-й Матч звезд лиги. Оно продлится с 1 по 14 ноября.

Все желающие могут выбрать двух защитников и двух нападающих в каждом дивизионе лиги. По итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока, фамилии которых лига официально объявит 19 декабря, ровно за месяц до начала Матча звезд. Оставшимися четырьмя участниками Матча звезд традиционно станут лучшие хоккеисты по итогам Кубка Вызова МХЛ.

Неделя звезд хоккея пройдет в Татарстане с 12 по 20 января 2019 года. Кубок Вызова МХЛ состоится 12 января в Нижнекамске, там же 13 января пройдет Матч звезд Женской хоккейной лиги. Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ состоятся в Казани 19 и 20 января соответственно.