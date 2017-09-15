КХЛ недовольна освещением арен

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил о том, что матчи первой недели сезона посетили 260 тысяч зрителей. По его словам, на играх последующих недель было зафиксировано меньшее количество зрителей.

– На второй и третьей неделях посещаемость снизилась. Работаем с командами, которые отстают. Мы хотим, чтобы хоккей оставался конкурентным среди других видов досуга, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – В данный момент мы завершаем проверку освещенности арен в соответствии с требованиями регламента.

Нам совершенно не нравится результат, который мы видим, несмотря на то, что предыдущие средства, распределявшиеся клубам, мы рекомендовали направлять на улучшение освещенности арен. Пока один клуб соответствует этим параметрам, и мы будем добиваться того, чтобы все клубы приводили в порядок освещенность своих арен, а пока будем штрафовать.