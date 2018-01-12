КХЛ может ввести 2-минутный штраф за неудачный запрос видеоповтора

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что со следующего сезона лига может ввести штраф за неудачный запрос тренером видеоповтора. Сейчас команды могут запрашивать "челлендж" спорного эпизода, касающегося взятия ворот, определения положения "вне игры" и помехи вратарю.

– Напомню, что если у нас берется только один "челлендж" на "вне игры", то у ИИХФ ты их можешь брать сколько угодно, – цитирует "Р-Спорт" Анисимова. – Но каждый раз, когда ты "не попадаешь" в этот запрос, ты получаешь штраф 2 минуты. Это один из вопросов, который мы будем обсуждать с генеральными менеджерами в конце года. Теоретически можем ввести этот момент в следующем сезоне.