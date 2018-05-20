КХЛ: "Игроки "Локомотива" тренируются по собственному желанию"

Хоккеисты "Локомотива" организовали тренировочный сбор в Ярославле по собственной инициативе, сообщили "СЭ" в пресс-службе КХЛ. Ранее "СЭ" стало известно о том, что две группы игроков "Локомотива" заняты в подготовительном мероприятии. По регламенту лиги организованные клубом сборы вне сезона запрещены.

– Игроки КХЛ, участвующие в данном сборе, тренируются по собственному желанию и за свой счет, о чем официально в письменном виде уведомили руководство ХК "Локомотив", а также обратились в клуб с просьбой о помощи в организации тренировочного процесса и медицинского обеспечения. Также соответствующий документ представлен в ЦИБ КХЛ. В связи с этим данные тренировочные занятия не могут рассматриваться как занятия в рамках предусмотренного статьей 27 Спортивного Регламента КХЛ Предсезонного сбора, участие в них не является нарушением Регламента, – разъяснили "СЭ" в пресс-службе КХЛ.