Карякин произведет символическое вбрасывание на матче "Спартак" – "Ак Барс"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетит матч регулярного чемпионата КХЛ между московским "Спартаком" и казанским "Ак Барсом", который состоится завтра и начнется в 19.30 по московскому времени. Шахматист произведет символическое вбрасывание перед началом игры, сообщает ТАСС.

Также сегодня Карякин нанесет первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России между футбольным "Спартаком" и "Рубином". Напомним, что на прошлой неделе в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам, в котором россиянин Сергей Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9.