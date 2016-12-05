13:40 5 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Карякин произведет символическое вбрасывание на матче "Спартак" – "Ак Барс"

0
0
0

Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетит матч регулярного чемпионата КХЛ между московским "Спартаком" и казанским "Ак Барсом", который состоится завтра и начнется в 19.30 по московскому времени. Шахматист произведет символическое вбрасывание перед началом игры, сообщает ТАСС.

Также сегодня Карякин нанесет первый удар по мячу в матче 17-го тура чемпионата России между футбольным "Спартаком" и "Рубином". Напомним, что на прошлой неделе в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам, в котором россиянин Сергей Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3841592

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ