Иван Налимов: "В ЦСКА и СКА играют такие же люди"

Вратарь "Адмирала" Иван Налимов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (2:1) отметил, что его команде необходимо отдохнуть перед важными встречами с ЦСКА (3 декабря) и СКА (5 декабря).

– Выиграли тяжелый матч, теперь нужно будет хорошенько отдохнуть и двигаться дальше, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Налимова. – Ощущения самые хорошие. Ротация? Мое дело – ждать шанса, мне не стоит это обсуждать. Для меня сегодня главное было хорошо сыграть и получить удовольствие. Матчи с ЦСКА и СКА? Готовимся как обычно. Уважаем любого соперника, но там играют такие же люди, как мы.