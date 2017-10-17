Иван Бочаров: "Со мной все в порядке"

Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров, который досрочно завершил матч регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (2:3) из-за повреждения, полученного в столкновении со своим защитником Андреем Кутейкиным, подчеркнул, что с ним все в порядке.

Голкипер, получивший сильное сотрясение, был заменен на Александра Еременко. 22-летний россиянин, лежавший под капельницей, самостоятельно покинул стадион.

Ранее главный тренер динамовцев Владимир Воробьев сообщил о том, что Бочаров будет вынужден пропустить около двух недель.

"Со мной все в порядке, но несколько дней пропущу", – сказал Бочаров. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Вратаря московского "Динамо" травмировал свой же защитник