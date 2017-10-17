Вратаря московского "Динамо" травмировал свой же защитник

Защитник московского "Динамо" Андрей Кутейкин во время матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (2:3) нанес травму своему вратарю Ивану Бочарову.

Голкипер, получивший сильное сотрясение мозга, был заменен на Александра Еременко. 22-летний россиянин лежит под капельницей. Вопрос о госпитализации решится в ближайшее время.

По словам главного тренера динамовцев Владимира Воробьева, Бочаров будет вынужден пропустить около двух недель. (Алексей ШЕВЧЕНКО)