Илья Воробьев: "У Самсонова сотрясение мозга"

Главный тренер мгнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (1:3) сообщил, что голкипер Илья Самсонов получил сотрясение мозга. Вратарь во втором периоде сменил Василия Кошечкина и провел на льду чуть более пяти минут.

– "Ладу" с победой. Я думал, что на дне оказались, но нет – дно еще ниже, - приводит пресс-служба "Магнитки" слова Воробьева. - Забивать один гол, и при этом четыре раза не попадать в пустые… Проблем еще много.

– После замены Кошечкина на Самсонова, через какое-то время, Илья получил травму, и позже даже не появился на скамейке. Что с ним?

– Сотрясение мозга.

– А в том моменте с его травмой – будете разбирать? Показалось, что удар был акцентированным?

– Посмотрим.